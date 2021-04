Le Mug : Audrey Millet pour "Le livre noir de la mode" et Louma Salamé pour "Limited Edition Art Fair" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 22 avril



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Audrey Millet pour son ouvrage « Le livre noir de la mode » paru aux éditions « Les Peregrines ».

La mode fascine et fait rêver. Véritable art pour certains, purement utilitaire pour d'autres, s'habiller est indispensable pour tous et constitue parfois un moyen d'affirmation de soi. Cette industrie est pourtant devenue le symbole du capitalisme de séduction et d'une mondialisation malade. Système complexe d'exploitations et d'oppressions, elle repose sur différents types d'esclavage moderne. Derrière la poésie des motifs et des formes, les corps naturels améliorés à coups de bistouri ou de Photoshop, se cachent le travail des enfants, la discrimination, les abus et le harcèlement des patrons d'usines, les bas salaires, la mise en danger des travailleurs comme des consommateurs, les dégradations environnementales.Procès d'une industrie à bout de souffle qui meurt et nous tue, Le livre noir de la mode est aussi et surtout un appel aux patrons, entrepreneurs, chercheurs, créateurs et citoyens à la réhumaniser pour la sauver. Ancienne styliste, chercheuse associée au CNRS et docteure en histoire, Audrey Millet est spécialiste de l'histoire de l'habillement. Elle est notamment l'autrice, aux éditions Belin, de Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours (2020).



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la « Limited Edition Art Fair », le salon du multiple et de l'image imprimée à découvrir du 23 au 25 avril à la Villa Empain.

Créée en 2020 par la Fondation Boghossian, la Limited Edition Art Fair a pour vocation de proposer au public des œuvres de natures diverses : impressions offset, lithographies, gravures, sérigraphies, estampes, illustrations, céramiques, photographies... toutes conçues en séries limitées. Suite au succès de la première édition, les amateurs d'art sont une nouvelle fois invités à découvrir les œuvres d'artistes belges et internationaux, émergents ou à la renommée établie. A la fois plurielle et authentique, l'œuvre déclinée en de multiples exemplaires se fait accessible.

Le temps d'un week-end, éditeurs internationaux, galeries spécialisées et institutions belges incontournables tels la Fondation CIVA (Bruxelles) et le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée (La Louvière) investissent la Villa Empain. Avec Louma Salamé, Directrice Générale de la Fondation Boghossian - Villa Empain.



09h30 - Chronique 2 : Cathy IMMELEN pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS