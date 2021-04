Le Mug : Jean-Loup Chiflet pour "Le magasin pittoresque de la littérature française" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 21 avril



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Jean-Loup Chiflet pour son livre « Le magasin pittoresque de la littérature française » paru aux éditions Plon.

Un ouvrage qui nous propose de découvrir les détails intimes, croustillants et émouvants de la vie de certains grands écrivains : caractéristiques physiques, animaux de compagnie, lieux de résidence, vie sexuelle, secrets de famille, tics, obsessions, phobies etc... Ainsi on y apprend, entre autres choses, que le chien d'Émile Zola s'appelait Hector et le chat de Perec Delo, que Maupassant mourut fou à 43 ans, que Colette utilisait des vélins bleu lavande, que Jean-Claude Carrière ne pouvait pas écrire sans son crâne mexicain fétiche, que Montaigne souffrait de calculs rénaux, que Cocteau était opiomane, et qu'il y a en France 2 370 rues ou avenues Victor Hugo et seulement 330 rues Gustave-Flaubert.



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique »



09h40 - Chronique 2 : Celine Dejoie pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug »



09h30 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence «Quand les films se livrent»

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS