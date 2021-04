Le Mug : Akhenaton pour son nouveau livre "La fin de leur Monde" et Michel Draget pour l'exposition "Carta canta" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 20 avril



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Akhenaton pour son nouveau livre « La fin de leur Monde » paru aux éditions l'Iconopop

Il y a 15 ans, Akhenaton, le chanteur du groupe IAM, faisait sensation avec un morceau fleuve de 10 minutes : « La fin de leur monde ». Un titre engagé, pamphlétaire, fustigeant la dérive de notre monde. Le clip, réalisé à partir d'images d'archives et d'actualité par l'équipe du Zapping de Canal +, a été alors censuré par TF1 et M6 pour la violence de ses images. Considéré comme la pièce maîtresse du rappeur, le morceau se concluait sur une note d'espoir : « ça ne peut qu'aller mieux ». En 2021, force est de constater que la situation a empiré : les combats d'hier paraissent plus nécessaires que jamais. Akhenaton redouble de colère et de lucidité, citoyen en alerte qui ne se départit jamais de son humanité. Crises écologique, sanitaire, migratoire, politique : un manifeste brûlant par l'une des meilleures plumes du rap français.



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme »



09h40 - Le Mug découverte : Michel Draget pour l'exposition « Carta canta » à découvrir au Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique jusqu'au 1er août 2021.

Une exposition inédite consacrée à Pierre Alechinsky, figure majeure de l'art contemporain en Belgique. A l'occasion d'un nouveau don exceptionnel de l'artiste - de 45 œuvres -, l'exposition « Carta canta » présente une sélection puisée parmi les quelques 270 œuvres conservées aux MRBAB. L'exposition rend hommage au peintre, dessinateur et graveur insatiable à travers plus de 200 dessins, aquarelles, eaux-fortes, lithographies, peintures. Ces œuvres réalisées entre 1948 et 2020 emportent les visiteurs dans un univers de papier fantasmagorique et foisonnant.



09h30 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

