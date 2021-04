Le Mug : Philippe Geluck pour "Le Chat déambule" et Philippe Foerster pour "Foerster, humour fantastique" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 19 avril



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Philippe Geluck pour son album et son exposition événement « Le Chat déambule »

Vingt sculptures monumentales du Chat sont actuellement exposées jusqu'au 9 juin 2021 sur les Champs-Élysées. L'animal le plus populaire de la bande dessinée envahit la plus belle avenue du monde. Dix-huit ans après son exposition à l'École nationale des Beaux-Arts, Philippe Geluck se voit accueilli (comme Fernando Botero le fut en 1992) dans l'espace urbain le plus prestigieux de la capitale française. Une exposition impressionnante, dans laquelle Le Chat, comme à son habitude, fait rire, questionne sur des sujets profonds qu'il aborde avec légèreté...



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Philippe Foerster pour son exposition FOERSTER - HUMOUR FANTASTIQUE à découvrir jusqu'au 25 avril au Centre d'Art de Rouge-Cloître.

Offrant un vaste panorama de 40 ans de son travail, l'exposition vous invite à découvrir, redécouvrir et souvent frémir en vous plongeant dans le travail de Philippe Foerster. Né en 1954 à Liège, Philippe Foerster effectue ses études à la section bande dessinée de l'Institut Saint-Luc à Bruxelles. Il y suit l'enseignement de Claude Renard et y fait, entre autres, la connaissance de Philippe Berthet, Antonio Cossu, François Schuiten et d'Andreas. En 1987, le héros Starbuck apparaît dans Spirou dans un style moderne, enjoué et vif pour enfants friands d'aventures étranges et endiablées. En 1988, l'artiste se fait scénariste pour Berthet avec l'album L'œil du chasseur, tout comme en 1995 lorsqu'il réalisera un scénario en commun avec Andréas. En 2005, il retrouve Pinocchio devenu adulte avec la série Gueule de bois et depuis, Philippe Foerster poursuit son œuvre, dont nous soulignerons, parmi d'autres, La Frontière publié en 2010 où il revisite le western, Le confesseur sauvage en 2015 et Un air de gravité en 2019, tous deux parus chez Glénat, dont nous présentons à chaque fois une série d'œuvres originales dans nos salles.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS