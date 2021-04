Le Mug : David Honnorat pour son livre "Retour à Movieland" et Philippe Lambillon pour le dernier numéro de son émission "Les Carnets du Bourlingueur" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : David Honnorat pour son livre « Retour à Movieland » paru aux éditions Hachette Heroes

Après Movieland, David Honnorat nous propose un nouveau voyage plus personnel illustré au pays du cinéma. À travers 20 univers illustrant les régions de la carte originale, il nous fait découvrir ses films références, ceux qui ont marqué et forgé son âme de cinéphile. De la forêt du film noir aux jardins fantastiques, en passant par les plaines de l'aventure, l'archipel des teens et les monts de la SF, les nouvelles œuvres décryptées sont autant de ponts pour traverser l'histoire du 7e Art et ses différents genres.



Chronique : Marie Frankinet pour son journal Popnews.



Le Mug découverte : Philippe Lambillon pour le dernier numéro de son émission "Les Carnets du Bourlingueur" diffusé ce samedi 17 avril sur La Une, épisode inédit, un peu différent des carnets habituels. Après trois décennies d'expéditions et d'aventures rocambolesques diffusées sur La Une, le Bourlingueur Philippe Lambillon pose ses valises. L'émission culte de la RTBF "Les Carnets du Bourlingueur", qui a soufflé ses 30 bougies en 2020. Avec ce format plus long de 26 minutes, Philippe Lambillon a souhaité faire vivre le personnage du Bourlingueur autrement en lui laissant plus de place à l'écran. Dans cette fiction réalisée lors de différents tournages en Afrique, l'idée n'est plus seulement de mettre les conseils de notre voyageur préféré en avant, mais plutôt son aventure complète avec les autochtones, qui sont autant que lui les personnages principaux de cet épisode, le tout avec humour.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS