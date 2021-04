Le Mug : Michel Goujon pour "Daft Punk incognito" et Michel de Launoit pour les 5 ans du Mima sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 15 avril



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Michel Goujon pour le livre « Daft Punk incognito » aux éditions de L'Archipel

1993-2021, Daft Punk a fait danser la planète pendant 28 ans. Sous la forme d'un abécédaire amoureux et musical, le livre de référence pour tous les fans de Daft Punk, le groupe de musique électronique le plus célèbre au monde. Voici une balade musicale, littéraire et robotique au sein d'un monde fascinant : celui de deux musiciens nés dans l'Ouest parisien, inventeurs de la " French Touch", et devenus figures de légende. Ensemble, ils ont métamorphosé la musique électronique. De Anonymat à Z6PO, en passant par "Get Lucky", le festival de Coachella, Electric Ladyland, le Moog Cook Book, Phantom of the Paradise ou YSL version Hedi Slimane, l'univers des Daft Punk est ici révélé par ses mystères, savamment distillés au gré des rares albums et apparitions publiques du duo casqué dont l'œuvre dense et protéiforme a conquis tous les continents. Un paradoxe pour des artistes qui n'aspiraient depuis leurs débuts qu'à vivre... incognito.



09h30 - Chronique 1 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop stories »



09h40 - Le Mug découverte : Michel de Launoit, co-fondateur du Mima, à l'occasion des 5 ans du musée dans un contexte de résilience et de partage dans une époque particulièrement troublée. En 2016, le musée faillit ne jamais ouvrir ses portes au public suite aux attentats de Bruxelles. Le 22 mars, le choc émotionnel collectif est tel qu'outre l'annulation évidente de l'ouverture du musée prévue ce même jour, il pose la question de sa raison d'être ou non ? Que peuvent sembler dérisoires tous les efforts pour construire une société face à la barbarie du terrorisme... Finalement, en dépit de la tristesse, il fut décidé d'ouvrir le musée le 15 avril, sans grand espoir d'avenir. Ce jour-là, contre toute attente, des milliers de personnes se rendent au MIMA pour montrer qu'ils sont plus forts que la peur. L'anniversaire de ce projet fou, c'est aussi le souvenir de ce geste des bruxellois, de leur caractère. A l'heure de la pandémie, la célébration de ce souvenir est aussi pour le MIMA, celle de la résilience collective.



09h40 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

