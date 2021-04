Le Mug : Jimmy Pantera pour son ouvrage « Cinéma ABC | La nécropole du porno » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Jimmy Pantera pour son ouvrage « Cinéma ABC | La nécropole du porno » paru aux éditions CFC

Ouvert à Bruxelles en 1972 au cœur de l'âge d'or du X, période parfois surnommée « la parenthèse enchantée », le Cinéma ABC a disparu en 2013. Ancré au cœur de la capitale, il était l'un des derniers cinémas pornos au monde à projeter des films sur pellicule argentique 35 millimètres. À travers l'histoire de ce cinéma, le livre dresse le portrait d'un monde underground interdit, sujet à propos duquel très peu d'ouvrages ont été publiés en français. Au fil de ses quarante et une années d'existence, l'ABC est devenu une sorte de musée clandestin, rempli de bobines de celluloïd, de piles d'affiches et de photos, débordant de cartons empilés : un dédale d'espaces hantés par des récits inavoués. Outre un point de vue historique éclairé, de nombreux témoignages de spectateurs l'ayant fréquenté ou y ayant travaillé (stripteaseuses, projectionnistes...) ont été réunis. Les textes sont richement illustrés par des documents souvent rares, voire inédits : photos d'exploitation, pavés de presse et affiches promotionnelles...



09h30 - Chronique 1 : Stanislas Ide pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug »



09h40 - Le Mug découverte : Le nouveau gagnant de The Voice 2021

