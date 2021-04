Le Mug : Ngoc Nguyen alias Monsieur Iou pour son ouvrage « Le Tour de Belgique » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Ngoc Nguyen alias Monsieur Iou pour son ouvrage « Le Tour de Belgique » paru aux éditions « Rue de l'échiquier »

La trentaine venue, Monsieur Iou se rend compte qu'il connaît finalement bien mal la Belgique, pays où il vit depuis sa naissance. Il décide de corriger cette impardonnable lacune et d'entreprendre de multiples randonnées à vélo, durant plus d'une année. De Charleroi à Maline, de Bruges à la jungle ardennaise, Monsieur Iou sillonne les lieux clés d'une Belgique tour à tour inattendue ou cocasse, toujours touchante. Le Tour de Belgique de Monsieur Iou est le résultat de cette aventure à la fois graphique et vélocipédique. À petites touches impressionnistes, souvent très drôles, apparaît le portrait de la culture et du peuple belges. Portée par un dessin séduisant et d'une grande lisibilité, cette bande dessinée ravira autant les passionnés de vélo que les amoureux de la Belgique.



Chronique : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme »



Le Mug découverte : Quentin Jardon, journaliste au Wilfried, pour un focus sur une relecture de l'histoire des « Tueurs de Bruxelles », un roman de la série SAS de Gérard de Villiers paru en 1988, une histoire sordide de flingues et de partouzes avenue Louise.

Le 92e épisode de la série SAS, du romancier français Gérard de Villiers, malaxe l'affaire des tueurs du Brabant pour en faire un polar pornographique qui mêle militants communistes, espions américains, services secrets belges et fous furieux néonazis. Un drôle de mélange peut-être bien plus proche de la vérité judiciaire qu'on ne le pense, et dont Bruxelles est le cœur, lubrique et menaçant. Un article signé Quentin Jardon à découvrir dans le dernier numéro du magazine Wilfried.



Chronique : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être ».

