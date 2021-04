Le Mug : Jean-Noël Liaut pour "Andy Warhol - Le renard blanc" et Oscar Anton pour "Home of Sanity" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 9 avril



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Jean-Noël Liaut pour « Andy Warhol - Le renard blanc » paru aux éditions Allary.

Nourri de témoignages inédits, l'auteur nous propose un portrait subtil qui dévoile l'homme derrière le mythe. Comment un fils d'immigrés slovaques ayant grandi à Pittsburgh dans un milieu ouvrier et catholique a-t-il pu révolutionner l'art de la seconde moitié du XXe siècle ? Comment ce grand angoissé à la santé fragile a-t-il su se métamorphoser en un " renard blanc ", comme l'a surnommé la comédienne Paulette Goddard : un être fureteur, malin, flairant le sens du vent, comprenant son époque avant tout le monde ? Pour éclairer le mystère Warhol, Jean-Noël Liaut a mené l'enquête pendant plus de trente ans. Il a recueilli les confidences inédites de nombreux proches de l'artiste pour dresser un portrait tout en nuances, loin des habituelles visions partisanes présentant le pape du pop art comme un génie absolu ou comme un imposteur.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Popnews



09h40 - Le Mug découverte : Oscar Anton pour son premier album "HOME OF SANITY"

En janvier 2020, Oscar Anton se lançait le challenge de sortir un pack de 2 morceaux (et 1 bonus) tous les mois. Ces titres sont rassemblés au sein de la playlist "Home Of Sanity" (The playlist) paru le 26 mars dernier sous forme d'un album de 28 titres. La Maison du Bien-être, "Home Of Sanity" est le refuge musical d'Oscar Anton. Bedroom artist Made in France, Oscar a bravé cette étrange année en propageant son nom aux quatre coins de l'Europe, selon ses propres règles. En quête de liberté pour créer et diffuser le plus de musique possible, cette "Home of Sanity" a pris la forme d'un challenge : réaliser un pack de deux morceaux et un bonus tous les mois, le tout entièrement composé, écrit et produit par Oscar Anton lui-même



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Popstories

