Le Mug : Olivier Merle pour "Dans l'ombre du loup" et un focus sur l'exposition "Napoléon à Liège - Au-delà du mythe" sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Olivier Merle pour son dernier roman « Dans l'ombre du loup » paru chez XO éditions.

Un flic pas comme les autres qui avance, pas à pas, dans l'ombre du loup... A Rennes, l'officier de police Hubert Grimm affronte une affaire obsédante : un notable, M. Kerdegat, personnage désagréable et méprisant, reçoit coups de téléphone et lettres anonymes. Il y a aussi cet homme en scooter qui semble traquer les moindres faits et gestes du chef d'entreprise. Jusqu'au jour où l'employée de maison des Kerdegat tombe, devant la demeure familiale, sur un corps découpé en morceaux. La tête du cadavre est introuvable... Cette fois, l'enquête prend un tour terrifiant. Hubert Grimm découvre les ramifications de ce qui n'était, au départ, qu'une sale histoire de corbeau : un club sadomasochiste, des messages codés, des mises en scène morbides. Et une famille décimée.



09h30 - Chronique 1 : Nicolas Buytaers pour sa séquence «Quand les films se livrent»



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur l'exposition « Napoléon à Liège - Au-delà du mythe » à découvrir à l'espace muséal de la Gare Liège-Guillemins.

Sur près de 3000 m², cette aventure culturelle immersive retrace les multiples facettes de Napoléon Bonaparte. Ce personnage historique majeur continue, 200 ans après sa mort, de peser sur notre quotidien. De l'homme à la légende, les grandes étapes qui ont façonné une personnalité hors normes sont abordées en détails. On en parle avec Alain Mager, administrateur délégué d'Europa Expo.



09h50 - Chronique 2 : Manu Dipietro pour sa séquence « Face B »

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI