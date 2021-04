Le Mug : Focus sur la nouvelle édition du BIFFF et sur l'exposition "United Comics of Belgium" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Focus sur la nouvelle édition du BIFFF qui ouvre ses portes en ligne jusqu'au 18 avril.

Au programme du Festival du Film Fantastique de Bruxelles : 48 longs-métrages et 63 courts-métrages avec toujours du cinéma fantastique, de la science-fiction et de l'épouvante. On découvre cette éditions 2021 avec Guy DELMOTTE, le président.



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La vie Dessinée »



Focus sur l'exposition « United Comics of Belgium » à découvrir au Musée de la Bande Dessinée à Bruxelles jusqu'au 26 septembre.

Une expo qui met en avant le travail de 27 autrices/auteurs de bande dessinée belges issus de différentes générations, genres et communautés. Chaque artiste expose un projet en cours ou publié dans l'année qu'il s'agisse de planches originales, d'œuvres numériques, d'installations, de sculptures... Miroir de la création belge en 2020, l'exposition se veut « un instantané de la création » bouillonnante, diverse et multiple, contradictoire, chaotique, novatrice, prometteuse, provocatrice, créative, artistique, riche, diversifiée et marquante ! On en parle avec Johan DE MOOR, commissaire de l'expo.



Marc YSAYE pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI