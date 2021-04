Le Mug : Adeline Dieudonne pour "KÉROZÈNE" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 05 avril



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Adeline Dieudonne pour son nouveau roman « KÉROZÈNE» paru aux éditions L'iconoclaste.

Une station-service, une nuit d'été, dans les Ardennes. Sous la lumière crue des néons, ils sont douze à se trouver là, en compagnie d'un cheval et d 'un macchabée. Juliette, la caissière, et son collègue Sébastien, marié à Mauricio. Alika, la nounou philippine, Chelly, prof de pole dance, Joseph, représentant en acariens... Il est 23h12. Dans une minute tout va basculer. Chacun d'eux va devenir le héros d'une histoire, entre elles vont se tisser parfois des liens. Un livre protéiforme pour rire et pleurer ou pleurer de rire sur nos vies contemporaines. Comme dans son premier roman, La Vraie Vie, l'autrice campe des destins délirants, avec humour et férocité.



09h30 - Chronique 1 : Lucie Rezsohazy pour « Belgorama dans Le Mug »



09h40 - Le Mug découverte : Nouvelle diffusion du 16/02 l'interview de Sophia ARAM pour son ouvrage « La question qui tue » paru aux éditions Denoël.

"T'as tes règles ou quoi ?", "Je peux toucher tes cheveux ?" «Tu n'as pas l'air gay pourtant !"... Ces remarques aux faux airs amicaux charrient énormément de préjugés. Elles sont pesantes précisément parce que les personnes qui les prononcent sont rarement conscientes de leur énormité et des effets qu'elles peuvent produire. Dans son livre "La question qui tue - Perfidies ordinaires, maladresses et autres micro-agressions", l'humoriste, comédienne, chroniqueuse et animatrice de télévision, nous propose de prendre la mesure de ces micro-agressions et de tenter d'en rire. L'idée n'est pas d'organiser le plus grand procès de l'histoire mais de continuer de militer pour la tolérance afin que chacun puisse vivre paisiblement ses différences.

