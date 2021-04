Le Mug : Thierry Coljon pour son ouvrage « Les Amazones de la chanson » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Thierry Coljon pour son ouvrage « Les Amazones de la chanson » paru aux éditions Luc Pire.

Dans le sillage du mouvement #MeToo est apparu un nouveau langage porté par des chanteuses et des chanteurs libérés de toute contrainte. Que nous disent ces artistes se jouant des genres pour mener un combat néo-féministe qui ne leur interdit pas de viser la tête des hit-parades ? Christine & the Queens, Angèle, Clara Luciani, Jeanne Added, Sandor, Marie-Flore, Pomme, Aloïse Sauvage, Suzane, Hoshi, Eddy de Pretto, Hubert Lenoir, Pierre Lapointeâ?¿ Tous, dans la francophonie, apportent une nouvelle voix, un nouveau discours, une nouvelle image, une nouvelle façon de considérer les relations sentimentales, tout en rénovant par leurs textes et leurs musiques la chanson française.



09h40 - Le Mug découverte : Voyou pour son dernier EP : « Chroniques terrestres »

L'auteur-compositeur-interprète français Thibaud Vanhooland, alias Voyou, laisse de côté la chanson pour un disque presque entièrement instrumental. Mis à part la pièce Malika, sur laquelle le rejoint la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan, la trompette, la clarinette, les percussions, la guitare et les synthétiseurs deviennent l'unique terrain de jeu de Voyou, l'homme-orchestre. En résulte un album aux ambiances latines, suaves et chaudes où se mélangent le jazz et les rythmes du monde.

