Le Mug : Laurent-David Samama pour "Kurt" sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Laurent-David Samama pour son roman "Kurt" paru aux éditions Plon

Et si Kurt Cobain s'était confié à son caméscope juste avant sa mort ? 1994. Kurt Cobain, le leader iconique de Nirvana, se détruit chaque jour un peu plus. Dans ces années 90 où la vidéo et la télé font les stars, Cobain, qui a compris la puissance de l'image et se rêve en artiste complet, décide de confier sa détresse et sa solitude à un caméscope. De son mépris pour la chaîne eMptyTV à sa fascination pour l'immaculé, de sa lucidité sans faille sur la réalité américaine à sa nostalgie de l'innocence, des prémices du grunge au triomphe de Nevermind qui propulse Cobain et ses acolytes loin de la misère, de son addiction à l'héroïne à sa passion pour Courtney Love, Kurt livre tout. Enfant des années 1990, Laurent David Samama est journaliste (Les Inrocks, L'Optimum, La Règle du jeu). « Kurt » est son premier roman.



