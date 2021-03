Le Mug : Eddy de Pretto pour "À tous les bâtards" et Christophe Coppens pour" A Lovely Little Shitshow" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 30 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Eddy de Pretto pour son nouvel album "À tous les bâtards", paru le 26 mars.

Son premier album Cure paru en 2018 a été¿ un succès fulgurant : 300 000 exemplaires vendus en France, quatre nominations aux Victoires de la musique et deux ans de concerts ininterrompus. Il revient avec son second album qui se veut être « une ode aux gens d'a` côte¿, aux bizarres, aux freaks, aux étranges ».



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur l'exposition « A Lovely Little Shitshow » de Christophe Coppens à découvrir à la Galerie Zwart Huis jusqu'au 30 Avril.

Une exposition « de merde » qui fait suite à une année de merde avec des restrictions et des frustrations de merde et une décennie de merde avec des inégalités de merde, dans un climat de merde avec une politique de merde. L'exposition se compose de deux parties dans lesquelles les œuvres elles-mêmes sont composées de plusieurs parties. Et ces parties forment toujours une histoire différente. Il s'agit d'une exposition de fragments. D'un côté, il y a les sculptures, de l'autre, une série de dessins et de peintures. Chaque partie, chaque pièce, chaque fragment, avec ses propres références. Ensemble, elles forment un tableau de malheur et de ténèbres, de désirs qui se transforment en peurs, de ce qui touche l'artiste et ce qui le concerne. On ne sait pas qui veut échapper à qui (ou quoi).



09h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

