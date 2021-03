Le Mug : Florence de Changy pour son livre "Vol MH370 - La disparition" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 29 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Florence de Changy pour son livre "Vol MH370 - La disparition" paru aux éditions Les Arènes. En mars 2014, le Boeing MH370 de la compagnie Malaysia Airlines disparaît au-dessus du golfe de Thaïlande avec 239 passagers à bord. Malgré les innombrables satellites et radars, civils et militaires, qui surveillent cette partie du globe, l'avion semble s'être volatilisé. Depuis sept ans, Florence de Changy, forte d'une longue expérience de reporter (Le Monde, RFI) en Asie-Pacifique, a enquêté sans relâche sur ce mystère. Elle apporte une somme d'éléments irréfutables - indices nouveaux, témoignages exclusifs, documents confidentiels précis et concordants - et livre une démonstration implacable : le vol MH370 n'a jamais fait demi-tour au-dessus du golfe de Thaïlande ; l'avion ne s'est pas abîmé dans l'océan Indien. Son enquête établit de manière solidement étayée le lieu et l'heure de la disparition. Florence de Changy avance aussi un mobile et un mode opératoire qui auraient précipité la perte du MH370. Des révélations de taille qui devraient obliger les États impliqués (Malaisie, États-Unis et Chine) à s'expliquer.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : le scénariste Jean-Yves Ferri sera notre invité pour l'annonce du titre du prochain album d'Astérix. Dans ce 39ème tome de la série, dont la sortie est prévue en octobre 2021, Astérix et Obélix partiront pour une destination inédite...



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à table »

