Le Mug : Adeline LAFFITE et Hervé DUPHOT pour leur roman graphique « Le manifeste des 343 - L'histoire d'un combat » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Adeline LAFFITE et Hervé DUPHOT pour leur roman graphique « Le manifeste des 343 - L'histoire d'un combat » avec Hélène STRAG paru chez Marabout. Fin 1970, Nicole, jeune documentaliste au Nouvel Observateur s'indigne du sort des femmes obligées d'avorter clandestinement. Elle décide de mettre en place une action d'envergure avec le Mouvement de Libération des Femmes et de monter un « scoop » destiné à changer la société et les mentalités... Ce sera le Manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, signé par 343 Françaises connues ou inconnues et publié par le Nouvel Observateur le 5 avril 1971, alors que l'avortement était illégal en France. Cette audace a marqué l'histoire du féminisme français et ouvert la voie à la loi Veil dépénalisant l'avortement, adoptée en 1975. 50 ans après, les auteurs ont voulu revenir sur les événements qui ont conduit à sa parution dans Le Nouvel Observateur et redonner à chacune son rôle légitime.



Pierre SCHEURETTE pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la Femme »



Manu DI PIETRO pour sa séquence « Face B »

