Le Mug : Mario Iacampo pour l'exposition "Gustav Klimt - The Immersive Experience" sur Auvio

Mario Iacampo, commissaire de l'exposition "Gustav Klimt - The Immersive Experience" à découvrir à la Galerie Horta.

Une exposition qui aborde l'art du maître symboliste autrichien, figure de proue du mouvement art nouveau et héros de la Sécession. Un peintre aux mille facettes qui vont briller sous vos yeux grâce à la magie de l'immersion et de la technologie de la réalité virtuelle. Un voyage à découvrir du 24 mars au 5 septembre à Bruxelles. Il est à n'en pas douter l'une des plus illustres figures de l'art moderne, locomotive de l'art nouveau et de tout temps chantre du changement. Un homme aux multiples talents, peintre d'allégories, de nus, de paysages, tantôt dessinateur, tantôt décorateur, de bâtiments, de tapisseries, de mosaïques, céramiste ou encore lithographe. Gustav Klimt, né à l'été 1862 d'un père orfèvre et d'une mère chanteuse lyrique, allait devenir la fierté de son pays, un grand nom et l'une des signatures les plus courues de la planète.



