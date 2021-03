Le Mug : Karen Northshield pour "Dans le souffle de la Bombe" et Laura Crowe & Him pour "La Jungle" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 22 mars



09h10 - Le Mug d'ouverture : Karen Northshield pour son ouvrage « Dans le souffle de la Bombe » paru aux éditions Kennes

Karen Northshield se trouvait à l'aéroport de Bruxelles pour rejoindre sa famille aux États-Unis le 22 mars 2016 quand a eu lieu l'attaque terroriste qui tua 18 personnes et en blessa 92 autres. Littéralement soufflée par la bombe qui a explosé à seulement quelques mètres d'elle, transportée in extremis à l'hôpital où elle subira de multiples interventions chirurgicales, et alors qu'aucun médecin ne la pensait capable de survivre à un tel choc, cette Belgo-Américaine de trente ans va pourtant puiser en elle une rage de vivre hors du commun et se reconstruire peu à peu.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug d'ouverture : Laura Crowe & Him pour leur nouveau single « La Jungle » dont le clip sort ce lundi.

Laura Crowe & Him est un groupe bruxellois composé de Laura Crowe et Eric Renwart. C'est sur Youtube que l'aventure commence avec une cover de System of a Dawn qui dépasse le million de vues. Depuis, le groupe enchaîne les concerts, les singles et sort son premier album "LC&H" en novembre 2019. Ne se laissant pas démonter par le confinement, Laura Crowe & Him ont gardé le rythme en écrivant à distance et en développant les Covid Sessions sur leur chaîne YouTube. Ils reviennent avec un nouveau single.



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à table »

