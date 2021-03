Le Mug : Ben Stassen pour « Bigfoot Family » sur Auvio

Le Clash Roger Rabbit vs Roger Rabbit

Le programme du Mug de ce mercredi 17mars



Présentation : Elodie de Sélys



09h10 - Le Mug d'ouverture : Ben Stassen pour son film d'animation belge « Bigfoot Family » qui cartonne actuellement sur les plates formes de streaming partout dans le monde.

C'est en fait la suite du film d'animation à succès Bigfoot Junior toujours disponible sur Netflix aussi. Ce film d'aventures est l'œuvre des studios belges nWave, spécialistes de l'animation 3D, à qui l'on doit entre-autres « Royal Corgi », « Les Aventures de Sammy », « Fly me to the Moon », ou encore « Le Manoir Magique ». Retour une success-story à la belge avec son fondateur.



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique »



09h40 - Chronique 2 : Stanislas Ide pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug »



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Quand les films se livrent »