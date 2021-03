Le Mug : Clémentine Mélois pour "Les Six Fonctions du langage" et Bruno Hellenbosch pour "Woodcut" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 15 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Clémentine Mélois pour son ouvrage « Les Six Fonctions du langage » paru aux éditions du Seuil

Jalousies, trahisons, bagarres, cafés gourmands, photocopieuses en panne et tendres baisers : Clémentine Mélois, plasticienne, écrivaine et membre de l'Oulipo, connue pour ses détournements de classiques de la littérature revus et passés à la moulinette de la culture pop (Cent titres, Grasset 2014) s'empare du très populaire roman-photo pour étudier le langage dans toutes ses fonctions. Au fil de dix-huit histoires hilarantes, on découvrira des hommes et des femmes en proie à toutes les dépravations lexicales, des employés de bureau désorientés, un agent immobilier malmené, un catcheur mexicain, des pantalons pattes d'éléphants et même un certain Roland Barthes



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Le Mug découverte : Bruno Hellenbosch pour son exposition « Woodcut » à découvrir jusqu'au 11 avril à la galerie Dys.

En parallèle à son activité de peintre, Bruno Hellenbosch a développé ces dernières années un monumental travail de gravure sur bois. Lauréat en 2007 du Prix de la Gravure et de l'Image imprimée à La Louvière, il a depuis continué à creuser des plaques, explorant des formats de plus en plus grands. La matrice gravée, travaillée, encrée, devient alors sculpture et peinture, outil et résultat. Elle porte en elle les marques physiques du geste, de ce qui est supprimé pour mieux laisser apparaître, et nous souhaitons la montrer, l'exposer, avec ses émouvantes et nobles cicatrices.



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à table »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS