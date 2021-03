Le Mug : Focus sur les métiers de l'ombre au cinéma mais aussi sur les belges nommés aux Césars avec Hichame Alaouié et Pascaline Chavanne sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 12 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur les métiers de l'ombre au cinéma mais aussi sur les belges nommés aux Césars avec Hichame Alaouié, chef-opérateur nommé pour les meilleures images et Pascaline Chavanne, costumière belge nommée pour la 9ème fois au César. Tous les deux pour le film de « Été 85 » de François Ozon



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop-News



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la Belgian Music Week : les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles mis à l'honneur. Durant une semaine à partir du 8 mars, les huit radios de la RTBF se mobilisent et renforcent leur programmation et leurs contenus pour mettre à l'honneur nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) lors de la Belgian Music Week. Ce vendredi, rencontre avec Plastic Bertrand.

