Le Mug : Laurent Combalbert pour "Négo" et focus sur la Belgian Music Week sur Auvio

Laurent Combalbert pour son livre « Négo » paru aux éditions Calmann-Levy.

Stanislas Monville est négociateur professionnel. Il intervient dans les kidnappings, les séquestrations, les extorsions... Lorsqu'il est contacté pour prendre en charge une négociation ultrasecrète autour du plus grand conservatoire de la biodiversité au monde, il sent un piège, mais la curiosité l'emporte. Très vite, il comprend qu'il a mis les pieds dans un engrenage dangereux, où l'écologie rime avec violence et fanatisme, et où chaque ultimatum risque d'être le dernier... Laurent Combalbert est un ancien du RAID, formé au FBI, fondateur d'agences spécialisées en gestion de crise et négociation, travaillant notamment avec l'ONU. Son histoire a servi de canevas à la série Ransom, sur laquelle il était conseiller technique. Négo est son premier roman.



Focus sur la Belgian Music Week : les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles mis à l'honneur. Durant une semaine à partir du 8 mars, les huit radios de la RTBF se mobilisent et renforcent leur programmation et leurs contenus pour mettre à l'honneur nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) lors de la Belgian Music Week. Ce mardi, rencontre avec Noé Preszow

