Le Mug : Renaud Revel pour "Les Visiteurs du soir" et Claire Laffut pour la Belgian Music Week sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 08 mars



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Renaud Revel pour son ouvrage « Les Visiteurs du soir » paru aux éditions Plon.

Conseillers de l'ombre et invités cachés, enquête sur ces " visiteurs du soir " qui ont l'oreille des présidents de la République. Ils ont l'oreille du " Président " et pour certains un rond de serviette à sa table. Ils murmurent à son oreille et se gaussent dans les dîners en ville de nourrir son cerveau. Certains vont jusqu'à dire qu'ils ont influé sur le cours de l'histoire de ce pays. Et tous ont la même démarche à l'approche de l'Élysée : ils franchissent son seuil avec l'assurance et la décontraction de ceux qui en connaissent tous les recoins. Politiques, chefs d'entreprise, communicants, artistes et intellectuels... que serait ce Château sans ces " visiteurs du soir " qui le hantent à la nuit tombée ? Quand le locataire des lieux a tombé la veste et refermé ses dossiers pour recevoir cette armée de l'ombre venue lui baiser l'anneau et lui souffler des conseils, qui hante ces murs depuis l'aube de la Cinquième République.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h50 - Le Mug découverte : Focus sur Belgian Music Week : les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles mis à l'honneur. Durant une semaine à partir du 8 mars, les huit radios de la RTBF se mobilisent et renforcent leur programmation et leurs contenus pour mettre à l'honneur nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) lors de la Belgian Music Week. Ce lundi, rencontre avec Claire Laffut.

