Le Mug : Yann Le Quellec pour "Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 05 mars



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Yann Le Quellec pour son roman graphique "Les Amants d'Hérouville", une histoire vraie paru aux éditions Delcourt, avec Thomas Cadène et Romain Ronzeau

Le château d'Hérouville est un véritable condensé des années 70. En y créant ses célèbres studios, Michel Magne découvre l'amour fou, rassemble les plus grands créateurs de l'époque et révolutionne le sens de la fête. 1970. Marie-Claude rencontre Michel Magne, génial compositeur de musiques de films. C'est le coup de foudre. Elle le rejoint dans son château d'Hérouville où Bowie, Elton John et bien d'autres stars se rassemblent. Mais le succès attise les convoitises. Derrière le conte de fée, la tragédie se profile. Ce roman vrai révèle le destin inouï de Michel Magne au cœur de la pop culture des années 50 à 80...



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop-News



09h40 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »



09h50 - Le Mug découverte : Amoranno pour son nouveau single « Bateau ».

Le jeune auteur-mélodiste-interprète iconoclaste dont la précocité et la créativité seront rapidement à l'étroit dans un système scolaire classique.

Il découvre le plaisir et l'inspiration de l'écriture dès ses 9 ans, notamment par des poèmes qui se transformeront rapidement en textes de chansons qu'il autoproduira. A la croisée du rap (Lomepal, Oxmo Puccino, Sadek, Alpa Wan...) et de la chanson francophone (Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour...), Amoranno dévoile le 1er titre de son futur EP.

