Le Mug : Vincent QUIVY pour son livre "Incroyables... mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19 " sur Auvio

Le Mug d'ouverture : : Vincent QUIVY pour son livre « Incroyables... mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19 » paru aux éditions du Seuil.

Hitler retrouvé bronzant sur une plage du Brésil, la planète Mars envahie d'esclaves sexuels, Daniel Balavoine assassiné par les services secrets, Notre-Dame de Paris victime d'une vengeance religieuse, des individus contrôlés par la CIA via leurs testicules et les Twin Towers détruites à l'explosif... L'auteur les rapporte d'une manière rigoureuse et documentée, tout en les saupoudrant de sauce piquante et d'une pincée d'ironie. Elles sont garanties sans édulcorant mais pas sans danger. Car si l'abus d'alcool nuit à la santé, l'abus de complots nuit à la démocratie.



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez La Femme »



Marc YSAYE pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



Séquence Prix Première 2021 avec Laurent DEHOSSAY. Du 18 février au 3 mars, Laurent Dehossay (présentateur de l'émission Un Jour dans l'Histoire et président du jury du Prix Première) nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2021, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 15e édition, le Prix Première 2021 sera décerné au sein de la RTBF, dans une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay, le jeudi 4 mars entre 13h15 et 14h. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Ce mardi on découvre "Grand Platinum" le roman d'Anthony VAN DEN BOSSCHE paru aux éditions du Seuil

