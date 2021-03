Le Mug : Charly Delwart pour "Les Aventures de moi-même" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 01 mars



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Charly Delwart pour son roman jeunesse "Les Aventures de moi-même" paru aux éditions Flammarion

Un livre à l'attention des 8-10 ans dans lequel l'auteur nous présente l'histoire de Gaspard qui prépare sa fugue pour partir à la conquête du monde... Un roman d'initiation drôle, mêlant fantaisie et rigueur mais plus sérieux qu'il n'y paraît.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Chronique 2 : : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à table »



09h50 - Séquence Prix Première 2021 avec Laurent Dehossay. Du 18 février au 3 mars, Laurent Dehossay (présentateur de l'émission Un Jour dans l'Histoire et président du jury du Prix Première) nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2021, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 15e édition, le Prix Première 2021 sera décerné au sein de la RTBF, dans une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay, le jeudi 4 mars entre 13h15 et 14h. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Ce lundi, on rencontre Emmanuel CHAUSSADE pour son roman " Elle, la mère " paru aux Éditions de Minuit

