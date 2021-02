Le Mug : Xavier Mauduit pour "Notre grammaire est sexy" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 26 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Xavier Mauduit pour son ouvrage "Notre grammaire est sexy" réalisé avec Laure de Chantal, paru aux éditions Stock

Loin du manuel de grammaire rébarbatif, ce livre se présente plutôt comme une passionnée et très amusante déclaration d'amour au français. Il propose une approche ludique, vigoureuse et tendre, qui vise à décorseter notre langue pour se l'approprier, la prendre, et l'apprendre. Il est question de rimes embrassées, d'accords, de liaisons scandaleuses, du temps qui passe, de naissances, de changement de genre, de jeux et de faux semblants, de la chair d'un mot et de la caresse d'un accent.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop-News



09h40 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »



09h50 - Séquence Prix Première 2021 avec Laurent Dehossay. Du 18 février au 3 mars, Laurent Dehossay (présentateur de l'émission Un Jour dans l'Histoire et président du jury du Prix Première) nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2021, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 15e édition, le Prix Première 2021 sera décerné au sein de la RTBF, dans une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay, le jeudi 4 mars entre 13h15 et 14h. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Ce vendredi, on découvre Dimitri ROUCHON-BORIE pour son roman "Le démon de la colline aux loups" paru aux éditions Le Tripode.

