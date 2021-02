Le Mug : Focus sur les plateformes VOD des théâtres sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 24 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur les moyens développés par les théâtres (plateformes VOD, applications, captations, streaming en direct, ...) pour continuer à faire vivre les spectacles et conserver le lien entre les spectateurs, les œuvres de théâtre et les artistes.

On en parle avec Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d'Or et Patricia Ide, co-directrice du Théâtre Le Public.



09h30 - Chronique 1 : Céline Dejoie pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug » - La série espagnole « La Línea Invisible »



09h40 - Séquence Prix Première 2021 avec Laurent Dehossay. Du 18 février au 3 mars, Laurent Dehossay (présentateur de l'émission Un Jour dans l'Histoire et président du jury du Prix Première) nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2021, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 15e édition, le Prix Première 2021 sera décerné au sein de la RTBF, dans une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay, le jeudi 4 mars entre 13h15 et 14h. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Ce mercredi, on découvre Maylis Adhémar pour son roman intitulé "Bénie soit Sixtine" paru aux éditions Julliard.



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Quand les films se livrent » - Don Camillo

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS