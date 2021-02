Le Mug : Clément Cusseau pour son ouvrage « Japanime » sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 22 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Clément Cusseau pour son ouvrage « Japanime » co-écrit avec Sébastien-Abdelhamid paru aux éditions « Webedia Books ».

En 50 ans, les séries animées japonaises se sont imposées comme un incontournable de la pop culture en France. De Astro Boy à Naruto en passant par One Piece, Goldorak ou Nicky Larson, cet ouvrage réunit les meilleurs anime japonais, qui ont marqué l'histoire et votre enfance, et vous les présente à travers l'œil d'experts. Grâce à des descriptifs détaillés, des informations exclusives et des anecdotes inédites, découvrez ou redécouvrez plus de 70 anime japonais désormais devenus culte



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la Belgian Murder Academy avec Stanislas Ide et Samuel Palladino.

Une formation rémunérée en écriture scénaristique qui combine ateliers dirigés échanges structurés avec des consultants spécifiquement attitrés. L'objectif étant de constituer une véritable writing room de quatre mois pour développer des Murder Mysteries 100% belges. Le tout en partenariat étroit avec le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le Fonds Séries Belges FWB/RTBF. Chaque équipe de scénaristes sélectionnée (minimum deux auteur.e.s par équipe) utilisera le temps de la formation pour écrire une `bible' et un pilote de leur série de Murder Mystery, en vue d'un dépôt de candidature en Phase 2 du Fonds des séries belges. Les projets retenus par le Fonds verront alors leur développement se poursuivre, avec une société de production



09h50 - Séquence Prix Première 2021 avec Laurent Dehossay. Du 18 février au 3 mars, Laurent Dehossay (présentateur de l'émission Un Jour dans l'Histoire et président du jury du Prix Première) nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2021, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 15e édition, le Prix Première 2021 sera décerné au sein de la RTBF, dans une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay, le jeudi 4 mars entre 13h15 et 14h. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Ce lundi on découvre Dima ABDALLAH pour son roman intitulé "Mauvaises herbes" paru aux éditions « Sabine Wespieser ».

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS