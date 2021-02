Le Mug : Éric-Emmanuel SCHMITT pour "Paradis perdus" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 19 février



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Éric-Emmanuel SCHMITT pour le premier tome (sur 8 annoncés !) de « La Traversée des temps », intitulé « Paradis perdus » paru aux éditions Albin Michel.

Cette Traversée des temps affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque occupe Éric-Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal PopNews



09h40 - Séquence Prix Première 2021avec Laurent Dehossay. Du 18 février au 3 mars, Laurent Dehossay nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2021, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 15e édition, le Prix Première 2021 sera décerné au sein de la RTBF, dans une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay, le jeudi 4 mars entre 13h15 et 14h. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Il est doté de 5.000 euros. Ce vendredi on découvre David FORTEMS - "Louis veut partir" (Robert Laffont)



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI