Le Mug : Still standing for culture et le nouvel album The Pirouette : "Equilibre" sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : David Murgia, membre du collectif "Still standing for culture" qui invite tous les citoyens et toutes les citoyennes à manifester, pour les lieux de concerts, théâtres et cinémas fermés à cause de la crise, pacifiquement et à dans le respect des mesures. Comment ? Grâce aux chaussures...Tous ces lieux culturels gardent portes closes depuis le 28 octobre, et sont en souffrance depuis le début de pandémie chez nous (soit le 13 mars 2020). L'action "Shoes and Choose" invite le public et les artistes à aller déposer une paire de chaussures devant leur salle préférée le samedi 20 février. Un symbole pour montrer sa solidarité avec un secteur durement touché, tout en évitant les rassemblements de foules.



09h30 - Chronique 1 : Manu Dipietro pour sa séquence « Face B »



09h40 - Le Mug découverte : Le groupe The Pirouettes pour leur nouvel album intitulé « Equilibre». Le duo de french pop formé par Vickie Chérie et Leo Bear Creek, aka The Pirouettes est de retour avec un troisième album. Le groupe, anciennement en couple, a surmonté sa rupture pour proposer "Equilibre", un double album plein d'amour, de mélancolie et d'espoir.



09h50 - Séquence Prix Première 2021avec Laurent Dehossay. Du 18 février au 3 mars, Laurent Dehossay nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2021, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 15e édition, le Prix Première 2021 sera décerné au sein de la RTBF, dans une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay, le jeudi 4 mars entre 13h15 et 14h. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Il est doté de 5.000 euros. Ce jeudi on découvre « Alabama 1963 » le roman de de Ludovic Manchette et Christian Niemiec paru aux éditions « Cherche Midi ».

