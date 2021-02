Le Mug : Vincent Sardon pour "Le Tampographe, Chroniques de la rue du Repos" et un focus sur l'exposition "Dino World" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 17 février



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Vincent Sardon pour son livre "Le Tampographe, Chroniques de la rue du Repos" paru aux éditions Flammarion

La distinction entre l'art et l'artisanat est injuste. Il y a des artisans qui sont de véritables artistes, je le reconnais volontiers : ils mentent, bâclent, se foutent de vous quand vous avez le dos tourné, essaient de coucher avec votre femme et se font payer dix fois le prix qu'ils valent réellement...



09h30 - Chronique 1 : Stanislas Ide pour sa séquence « Série Corner dans Le Mug »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur l'exposition « DINO WORLD » à découvrir jusqu'au 18 avril au Palais du Heysel avec MANU BRAFF, promoteur de l'exposition.

A travers un parcours intérieur sur plus de 5000 mètres carrés, l'exposition nous emmène à l'aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d'années dans le temps. Un parcours ludique, éducatif, fascinant qui le temps d'une aventure, transforme l'enfant en aventurier et transportera tout le monde dans un monde unique et formidable !



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Quand les films se livrent »

