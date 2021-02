Le Mug : Sophia Aram pour " La question qui tue" et un focus sur l'exposition Lockdown Portraits sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 16 février



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Sophia Aram pour son ouvrage « La question qui tue » paru aux éditions Denoël. "T'as tes règles ou quoi ?", "Je peux toucher tes cheveux ?" «Tu n'as pas l'air gay pourtant !"... Ces remarques aux faux airs amicaux charrient énormément de préjugés. Elles sont pesantes précisément parce que les personnes qui les prononcent sont rarement conscientes de leur énormité et des effets qu'elles peuvent produire. Dans son livre "La question qui tue - Perfidies ordinaires, maladresses et autres micro-agressions", l'humoriste, comédienne, chroniqueuse et animatrice de télévision, nous propose de prendre la mesure de ces micro-agressions et de tenter d'en rire. L'idée n'est pas d'organiser le plus grand procès de l'histoire mais de continuer de militer pour la tolérance afin que chacun puisse vivre paisiblement ses différences.



09h30 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence «Les Classiques de Marc Ysaye»



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur l'exposition Lockdown Portraits à découvrir jusqu'au 28 février avec Sophie Lenoir, photographe de l'expo. Depuis mars 2020, la photographe bruxelloise Sophie Lenoir fait le tour de la ville avec son appareil photo. Elle photographie les Bruxellois sur le pas de leur porte, qui est devenue en quelque sorte notre frontière à tous. En lisant les témoignages des personnes photographiées, on voit aussi l'impact du confinement sur la vie quotidienne à travers des différentes saisons. La série comprend désormais près de 500 portraits de confinement et dans cette exposition, 40 portraits des habitants d'Ixelles sont mis en avant, en combinaison avec quelques images d'Ixelles qui évoquent le contexte dans lequel la série a été réalisée: une ville abandonnée.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI