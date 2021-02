Le Mug : Le festival Anima et le Concours Circuit sur Auvio

le programme du Mug de ce lundi 15 février



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Dominique Seutin, directrice du festival Anima. Le Festival International du Film d'Animation de Bruxelles, qui se déroule du 12 au 21 février, propose pour sa 40e édition une programmation totalement en ligne sur sa nouvelle plateforme « Anima Online ».



09h30 - Chronique 1 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Quand les films se livrent » - Tarzan



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur le Concours Circuit avec Pablo Fleury, coordinateur et producteur du concours ainsi qu'un(e) représentant(e) du projet gagnant qui sera connu ce 14 février. Après des mois d'incertitude et un premier report, le Concours Circuit, tremplin et dénicheur de talents de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles, s'adapte encore une fois et diffusera sa finale en livestream sur la page Facebook de Court Circuit et de ses partenaires, le dimanche 14 février à 18h ! Cette diffusion sera suivie d'une cérémonie de remise de prix, afin de dévoiler le palmarès complet du Concours Circuit 2020.



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI