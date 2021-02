Le Mug : Anne Plichota pour son nouveau roman jeunesse « Le Rêve d'un autre monde. Tome 1 : La Tour de l'espoir » sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 12 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Anne Plichota pour son nouveau roman jeunesse « Le Rêve d'un autre monde. Tome 1 : La Tour de l'espoir » (Ed. XO) qu'elle a co-écrit avec Cendrine Wolf. À Caracas, au Venezuela, quatre adolescents - les Gracias - doivent redoubler de courage pour faire vivre leur famille. Tout en gardant le secret sur leur origine, ils évoluent dans une immense tour où les pénuries et l'insécurité rendent le quotidien infernal. Dans ce gigantesque squat vertical, le pire survient lorsque de terribles inondations frappent le pays. La tour devient la cible des plus violentes convoitises. En première ligne, les Gracias se montrent de farouches résistants. Dans le même temps, en France, au pied de la dune du Pyla, deux amis d'enfance, Fany la débrouillarde et Shaun le timide, subissent de plein fouet les affres du dérèglement climatique. Impuissants, ils assistent à l'effondrement brutal de leur vie si confortable. Des Landes au Venezuela, leurs destins vont pourtant se croiser. Et converger vers un même espoir : survivre et revivre dans un monde convalescent, frappé par le chaos.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour sa séquence "Pop News"



09h40 - Le Mug découverte : Guillaume Durand nous parlera de l'émission « 300 millions de critiques » qui a posé ses valises pour quelques tournages à La Boverie à Liège. Concept original et unique 100% TV5MONDE, cette émission revient sur l'actualité culturelle francophone à travers les regards croisés de journalistes belges, suisses, canadiens, québécois, français, et en fonction des thématiques, africains, maghrébins, libanais... « 300 millions de critiques » est la seule émission à se concentrer exclusivement sur des thématiques francophones, tous domaines culturels confondus : littérature, cinéma, art contemporain, musique, théâtre et concernant toutes les zones géographiques de la francophonie : Québec, Maghreb, Liban, France, Afrique Subsaharienne, Belgique, Suisse.



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa chronique « La vie dessinée »

