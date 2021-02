Le Mug : Samuel Laurent pour « Twitter va-t-il tuer la #démocratie ? » et Marie Noble pour la Foire du livre de Bruxelle sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 11 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Samuel Laurent pour son livre « Twitter va-t-il tuer la #démocratie ? » paru aux éditions Les Arènes. Un livre dans lequel l'auteur, créateur des Décodeurs du journal "Le Monde", partage son expérience personnelle de Twitter, à la fois outil démocratique, source de mouvements socio-politiques mais aussi lieu propice à la violence numérique.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Marie Noble, commissaire générale de la Foire du livre de Bruxelles à l'occasion de l'édition 2021 adaptée à la crise sanitaire. En 2021, la Foire du Livre de Bruxelles organise une semaine de rencontres professionnelles en ligne du 22 au 27 février. Ce programme rejoint les valeurs que la Foire défend depuis 50 ans : l'innovation, la découverte et la promotion des éditeurs indépendants ainsi que des productions éditoriales audacieuses. Il veut être le reflet des grands enjeux du monde de l'édition, de la lecture et de l'importance de la traduction en Europe et dans le monde. Un programme composé de cinq événements à destination de tous les métiers du livre.



09h50 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS