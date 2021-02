Le Mug : La chanteuse bruxelloise Iliona pour son premier EP intitulé "Tristesse" sur Auvio

Focus sur les Golden Globes et la série No Offence

Le programme du Mug de ce mercredi 10 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : La chanteuse bruxelloise Iliona pour son tout premier EP intitulé « Tristesse ». Huit titres composés dans l'intimité de sa chambre, dans lesquels elle expose ses sentiments, ses doutes, ses peurs et ses regrets. À tout juste 20 ans, l'artiste nous propose une introspection intime et pleine d'émotion qu'elle enveloppe dans des couplets à la fois pop et mélancoliques.



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique »



09h40 - Chronique 2 : Celine Dejoie pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug »



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Quand les films se livrent »