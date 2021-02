Le Mug : Alix Garin pour « Ne m'oublie pas » et un focus sur la semaine de la musique belge sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 09 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Alix Garin pour son roman graphique « Ne m'oublie pas » paru aux éditions Le Lombard. La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux... Un ouvrage, qui au-delà de la maladie d'Alzheimer parle surtout d'humanité.



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la semaine de la musique belge à découvrir jusqu'au 14 février avec Coralie Berael, porte-parole de « Live2020 » et Directrice de Forest National. LIVE2020 est une initiative créée par plusieurs acteurs du secteur culturel et soutenue par le public. Le fonds LIVE2020 est géré par la Fondation Roi Baudouin qui en contrôle le fonctionnement de manière neutre et assure la bonne gouvernance de la répartition du fonds. De nombreuses initiatives ont été lancées en parallèle à LIVE2020 et continuent de voir le jour aux 4 coins de la Belgique pour soutenir le milieu culturel. Citons à titre d'exemple la Belgian Music Week organisée par la RTBF du 8 au 14 mars.



09h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

