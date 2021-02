Le Mug : Focus sur le documentaire "Kin, tout est vie" et l'exposition "Verisimilitude" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 08 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur le documentaire : « Kin, tout est vie » à découvrir ce mardi à 21h35 sur Tipik et sur Tarmac, avec Vinz Kanté, animateur sur Tarmac et producteur du documentaire. Ce film nous emmène en voyage à Kinshasa en compagnie de Damso. Ce n'est pas la première fois que Damso revient mais cette fois, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, l'artiste est de retour sur sa terre d'origine. Après 3 albums signés sur le label de Booba et une fin de contrat, Damso a finalement gagné sa liberté. Le jeune artiste a décidé d'orienter son œuvre vers ce qui lui est essentiel. Notamment, l'Afrique. C'est l'histoire d'un homme devenu icône dans un pays qu'il ne connaît pas et qu'il cherche à rencontrer.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur Verisimilitude, la nouvelle expo à découvrir au MIMA avec Raphaël Cruyt, directeur artistique du MiMA. Une exposition d'anticipation de Felix Luque Sanchez, en collaboration avec Damien Gernay et Iñigo Bilbao Lopategui. Installé depuis 25 ans à Bruxelles, l'artiste a développé un rapport très poussé à la technologie et à la science-fiction, qu'il va utiliser pour se projeter dans cette société de demain. Verisimilitude (= Vraisemblance) ouvre le chapitre IX du MIMA, qui constate peu à peu le glissement vers une société moins optimiste, plus angoissée et moins performante. La pandémie génère une angoisse individuelle qui diminue notre capacité à imaginer un destin collectif. Or, le rôle des artistes est, entre autres, de partager leurs visions du monde pour permettre à la société de se projeter dans l'avenir et donc d'avancer.



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »

