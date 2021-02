Le Mug : Emission spéciale Magritte sur Auvio

À l'occasion de l'annulation des Magritte cette année La Première sera branchée cinéma belge durant toute la journée du vendredi 5 février, avec des émissions en direct, de nombreux invités, une Bagarre dans la Discothèque dédiée au 7e art, des spéciales musique de films et compositeurs belges... Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenout accueillent Charlie Dupont et Tania Garbarski dans une émission spéciale « Le Mug », où tout pourrait se produire... Avec aussi : Jérémie Renier, Bouli Lanners, Barbara Abel, Patrick Ridremont et François-Xavier Demaison.

