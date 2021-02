Le Mug : Paul Sanfourche pour livre « Sexisme story. Loana Petrucciani » et Tawsen pour "Al Najma" sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 04 février



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Paul Sanfourche pour son livre « Sexisme story. Loana Petrucciani » paru aux Editions du Seuil. Tout le monde connaît Loana, la blonde de Loft Story (2001). On en sait moins sur Loana Petrucciani, battue et humiliée par son père, victime de violences conjugales répétées, outil médiatique aux mains de producteurs opportunistes et sans scrupules. Cette femme-objet a fait les choux gras de toutes les presses - y compris des plus sérieuses - au prix d'une profonde souffrance. En moins de vingt ans, la star éphémère a multiplié les tentatives de come-back et de suicide, sombré dans la dépression, succombé à toutes les addictions. Aujourd'hui, à plus de quarante ans, elle suscite au mieux l'indifférence, au pire la moquerie. Mais que lui vaut ce rejet qui confine parfois à la haine ? C'est la question à laquelle Paul Sanfourche nous invite à réfléchir, dans une enquête très éloignée des reportages people.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Tawsen, le prince du neo-raï sort son 3e opus : « Al Najma » . Né en Italie de parents marocains, arrivé en Belgique à l'âge de 11 ans, il se passionne pour la musique à l'adolescence. Il décide, comme d'autres artistes, de présenter son travail sur Internet et le succès est en rendez-vous avec des millions de vues. Najma, L`Étoile en langue arabe, vient clôturer en la trilogie des EP de l`artiste : Al Warda (la fleur) et Al Mawja (la vague), tous sortis un 22 du mois. Une trilogie qui traite du thème de l`amour sous toutes ses formes. Sur des airs de guitare, une rythmique afro ou des flûtes aux mélodies orientales, « Al Najma » nous fait voyager à travers les collines de l`amour grâce un instrument majeur : sa voix unique aux résonnances Raï.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Focus Ciné »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS