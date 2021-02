Le Mug : Christian Durieux pour "Pacific Palace" et Lenny et Harpo Guit pour "Fils de Plouc" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 02 février



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Christian Durieux pour sa nouvelle BD « Pacific Palace » qui met en avant les aventures de Spirou librement inspirés, paru aux éditions Dupuis.

La situation est inédite. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'autant d'informations et jamais nous n'avons eu autant de temps libre pour y puiser loisir et connaissance du monde. Nos prédécesseurs en avaient rêvé : la science et la technologie libéreraient l'humanité. Mais ce rêve risque désormais de tourner au cauchemar. Le déferlement d'informations a entraîné une concurrence généralisée de toutes les idées, une dérégulation du « marché cognitif » qui a une fâcheuse conséquence : capter, souvent pour le pire, le précieux trésor de notre attention. Nos esprits subissent l'envoûtement des écrans et s'abandonnent aux mille visages de la déraison.



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme »



09h40 - Le Mug découverte : Lenny et Harpo Guit pour leur film « Fils de Plouc », ou « Mother Schmuckers » à l'international, qui vient d'être projeté en première mondiale au festival de Sundance aux Etats-Unis dans la prestigieuse section `Midnight'. Peut-être le programme le plus connu de Sundance, Midnight a depuis longtemps la réputation de projeter des films qui ne manqueront pas de provoquer une réaction. Historiquement, des films extrêmement divers, couvrant de nombreux genres et sujets, y ont trouvé leur place. C'est notamment de là qu'est parti le buzz historique de `The Blair Witch Project'. On peut citer également deux films français du début des années 90' : Delicatessen, de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, et Carne, le premier film de Gaspar Noé. C'est une première pour un film majoritaire belge francophone, alors que cette section propose majoritairement des films nord-américains.



09h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence "Les Classiques de Marc Ysaye"

