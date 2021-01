Le Mug : Gad Elmaleh pour "Dansez sur moi" et CélénaSophia pour leur nouvel album « Les Géantes Bleues » sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 29 janvier



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Gad Elmaleh pour son premier album "Dansez sur moi", une déclaration d'amour à Claude Nougaro. L'humoriste Gad Elmaleh déclare ici son amour à l'icône de la chanson française Claude Nougaro dans son premier album « Dansez sur moi ». Pour ce faire, l'artiste s'entoure des plus grands : Angélique Kidjo, Thomas Dutronc, Richard Galliano, Biréli Lagrène, Ibrahim Maalouf et The Amazing Keystone Big Band. L'album se veut être une invitation aux voyages (Nougayork...), à la tendresse (Toulouse, Cécile, ma fille, Rimes), à la coquinerie, l'autodérision (Les Don Juan, Je suis sous) et à l'audace, avec une interprétation de Bidonville inattendue...



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop culture



09h40 - Le Mug découverte : Rencontre avec le groupe CélénaSophia pour leur nouvel album « Les Géantes Bleues ». Après avoir bourlingué sur les scènes francophones, les deux soeurs Céléna et Sophia livrent un premier album riche et abouti, aidées re par Jérôme Magnée (Dan San, Yew). Guitares acoustiques et électriques, rythmiques urbaines et voix complémentaires forment l'ossature de leur chanson française contemporaine. Elles y affirment leur féminité, leurs doutes, leurs acharnements, leurs valeurs et leurs idéaux.



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée

