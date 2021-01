Le Mug : Dubaï, le nouvel eldorado des influenceurs et la nouvelle campagne d'Un faux graphiste sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 28 janvier



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Pourquoi Dubaï est-il devenu le nouvel eldorado des influenceurs ? De plus en plus d'influenceurs décident de s'installer dans l'Emirat du Golfe et en font la promotion auprès de leurs millions d'abonnés. Au-delà du climat et des avantages fiscaux, quelles sont les raisons qui poussent ces personnalités, souvent des familles avec enfants, à quitter l'Europe pour Dubaï ? Tentative de réponse avec Mehdi Khelfat, responsable éditorial Monde à la RTBF et Assem Chammah, co-fondateur et CEO de Snikpic, une startup visant à simplifier la collaboration entre les marques et les influenceurs.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Gil Blondel alias Un faux graphiste pour sa campagne de financement d'Un Faux Livre tome 3. C'est une technique utilisée depuis bien longtemps, celle qui consiste à détourner des images existantes pour leur donner une tout autre signification, pour en décaler le sens. Un Faux Graphiste ou la star des détournements du web s'amuse depuis deux tomes à détourner de manière surréaliste des BD et d'illustrations libres de droits avec un humour déjanté et contemporain. Au départ spécialisé dans le détournement des cases de Tintin et après quelques déboires avec Moulinsart, Un faux graphiste s'attaque aujourd'hui aux images libres de droits et est devenu un véritable phénomène franco-belge avec ses réécritures de vieilles BD en tous genres.



09h50 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy »

