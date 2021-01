Le Mug : François et Valentin Morel pour leur "Dictionnaire amoureux de l'Inutile" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 27 janvier



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : François et Valentin Morel pour leur "Dictionnaire amoureux de l'Inutile" paru aux éditions « Plon ». Un dictionnaire qui propose de recenser tout ce qui semble ne servir à rien et qui pourtant paraît indispensable. Un art dans lequel François Morel et son fils Valentin excellent ! Un aussi indispensable qu'inutile, un régal de A à Z ! Une promenade joyeuse, drôle, iconoclaste dans nos souvenirs, nos émotions aussi futiles que solides.



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique »



09h40 - Chronique 2 : Celine Dejoie pour « Série Corner dans Le Mug »



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Quand les films se livrent »

