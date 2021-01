Le Mug : Gérald Bronner pour "Apocalypse cognitive" et un focus sur "Les Aventures du Jeune Voltaire" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 26 janvier



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Gérald Bronner pour son livre " Apocalypse cognitive" paru aux éditions Presse Universitaire de France. La situation est inédite. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'autant d'informations et jamais nous n'avons eu autant de temps libre pour y puiser loisir et connaissance du monde. Nos prédécesseurs en avaient rêvé : la science et la technologie libéreraient l'humanité. Mais ce rêve risque désormais de tourner au cauchemar. Le déferlement d'informations a entraîné une concurrence généralisée de toutes les idées, une dérégulation du « marché cognitif » qui a une fâcheuse conséquence : capter, souvent pour le pire, le précieux trésor de notre attention. Nos esprits subissent l'envoûtement des écrans et s'abandonnent aux mille visages de la déraison.



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur "Les Aventures du Jeune Voltaire" : une mini-série historique sur la jeunesse du philosophe des Lumières à découvrir dès ce mardi 26 janvier sur La Trois et Auvio. Avant d'être le grand philosophe des Lumières étudié sur les bancs de l'école, Voltaire était François-Marie Arouet, un fils de notaire rebelle et en avance sur son temps. On découvre ce biopic avec Thomas Solivérès, acteur qui interprète Voltaire à l'écran.



9h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS