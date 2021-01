Le Mug : Rencontre avec TiiwTiiw chanteur bruxellois au milliard de vues sur Youtube et Nicolas Barral pour sa BD "Sur un air de Fado" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 25 janvier



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Rencontre avec TiiwTiiw, le chanteur bruxellois qui compte plus d'un milliard de vues sur Youtube ! L'ensemble des clips vidéos du chanteur et producteur belgo-marocain TiiwTiiw, actif dans le monde de la musique depuis environ cinq ans, ont dépassé cette barre symbolique. C'est plus qu'Angèle, Damso et Roméo Elvis, figures de la musique noir-jaune-rouge réunis ! "Un milliard de vues, ce que ça représente ? C'est une fierté, une revanche sur la vie... Je me suis pété la gueule plus d'une fois. Mais au final, j'ai cru en mon rêve."



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Nicolas Barral pour sa BD « Sur un air de Fado », son premier one-shot en tant qu'auteur complet paru aux éditions Dargaud. Lisbonne, été 1968. Depuis 40 ans, le Portugal vit sous la dictature de Salazar. Mais, pour celui qui décide de fermer les yeux, la douceur de vivre est possible sur les bords du Tage. C'est le choix de Fernando Pais, médecin à la patientèle aisée. Tournant la page d'une jeunesse militante tourmentée, le quadragénaire a décidé de mettre de la légèreté dans sa vie et de la frivolité dans ses amours.



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence "ISBN"

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS