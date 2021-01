Le Mug : CharlElie Couture pour "New York Memories" et focus sur la 5ème édition du PhotoBrussels Festival sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 22 janvier



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : CharlElie Couture pour son livre « New York Memories » paru aux éditions du Cherche Midi mais aussi pour son dernier album « Trésors cachés et perles rares » et sa prochaine tournée en Duo avec le guitariste Karim Attoumane



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop culture



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la 5ème édition du PhotoBrussels Festival qui aura lieu du 21 janvier au 27 mars au Hangar. Après le succès de la 4ème édition en 2019, Hangar, le centre photographique de Bruxelles lance la 5ème édition de PhotoBrussels Festival. Depuis sa création en 2016 par Delphine Dumont, PhotoBrussels Festival se déploie sur les 1000 m2 du Hangar avec une exposition thématique et propose un parcours photographique dans la ville (35 lieux) ainsi que différents évènements (conférences, workshops...). On en parle avec Delphine Dumont, directrice du Hangar.



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence "La vie dessinée"

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS