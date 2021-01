Le Mug : Focus sur l'évolution du sexe dans les séries avec Iris Brey sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 21 janvier



Présentation : Elodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Iris Brey, journaliste, autrice et critique de cinéma française, spécialiste des représentations de genre et des sexualités au cinéma et dans les séries télévisées, auteure de livre « Sex and the séries » revient pour nous sur l'annonce du retour de la série "Sex and the city" et de l'évolution du sexe dans les séries, des années 90 à nos jours.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Focus Ciné »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS